Джаковац: «Спартак» в числе претендентов на титул, но «Акрон» показал с «Зенитом», как может играть с топ-клубами»

Боснийский полузащитник «Акрона» Ифет Джаковац поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 25-м туре чемпионата России.
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