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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Макрон вынудил французов строить бункеры

Макрон вынудил французов строить бункеры

ПАРИЖ, 11 апреля, ФедералПресс. Боевые действия на Украине и заявления Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО в эту страну спровоцировали внезапный рост интереса граждан франции к строительству бункеров.

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