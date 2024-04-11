Макрон вынудил французов строить бункеры

ПАРИЖ, 11 апреля, ФедералПресс. Боевые действия на Украине и заявления Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО в эту страну спровоцировали внезапный рост интереса граждан франции к строительству бункеров.
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