Сегодня на Кубани пройдут дожди и грозы

Сегодня на Кубани пройдут дожди и грозыВ Краснодарском крае 17 октября будет облачно с прояснениями. Местами синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют дождь, грозу, а также сильный дождь, который может пройти днем в отдельных районах.