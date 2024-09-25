В МИД прокомментировали ограничения на передвижения журналистов пула Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала выдачу журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова визы в США с ограничениями на передвижения демонстративным жестом со стороны Вашингтона.
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