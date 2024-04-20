Глава Ставрополья назвал погибшего военкора Еремина защитником правды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 20 апреля выразил соболезнования родным и близким уроженца региона, военкора «Известий» Семена Еремина, погибшего в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей.
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