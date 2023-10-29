Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЦАРЁВ — ЭТО ЛИЧНЫЙ ПРОТИВНИК

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЦАРЁВ — ЭТО ЛИЧНЫЙ ПРОТИВНИК

Олега Царёва знаю лично, всегда относился с безусловным уважением к нему, и по-настоящему волнуюсь о его здоровье.

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Комментарии
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Олег Антропов
После окончания СВО военным трибуналом нужно обязательно приговорить Зеленского за все его чудовище через повешение
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2 д.
НС
Наталья Середа
Для Зеленского все враги, кто не с ним.А Царев пострадал за всю правду!Побывав в Мариуполе он выступил о больной теме - на стройках гастербайтеры с Востока все заполонили, получают по сто тысяч зарплату, а местные 40- летние мужики без работы.
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2 д.
Владимир Савельев
За яйца...
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22 час.

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