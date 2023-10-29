ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЦАРЁВ — ЭТО ЛИЧНЫЙ ПРОТИВНИК

После окончания СВО военным трибуналом нужно обязательно приговорить Зеленского за все его чудовище через повешение

НС

Наталья Середа

Для Зеленского все враги, кто не с ним.А Царев пострадал за всю правду!Побывав в Мариуполе он выступил о больной теме - на стройках гастербайтеры с Востока все заполонили, получают по сто тысяч зарплату, а местные 40- летние мужики без работы.