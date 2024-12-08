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Премьер Сирии прокомментировал присутствие российских военных в стране

Премьер Сирии прокомментировал присутствие российских военных в стране

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли, который остался в стране после свержения президента Башара Асада, заявил, что вопрос военного присутствия РФ в Сирии будет решаться новым правительством.

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Комментарии
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Юрий Александров
Ах,Асад! Просрал страну...
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15 час.
АЖ
Александр Жигилий
За такие провали в Кремле должны быть виновные- слишком много наших там полегло , защищая эту страну по приказу Кремля!!! За такие жертвы необходимо нести ответственность- как человеческую, так и юридическую, иначе народ перестанет доверять власти, которая все меряет деньгами, а человеческие жизни для такой Власти-это расходный материал? Но как говорит народная мудрость- такое отношение к погибшим -это предательство(оставить могилы бойцов на поругает врагам)! А предавший единожды.....
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13 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Не только Асад, наши тоже просрали великую Россию! Сколько погибло наших мужчин- это раньше говорили, что бабы еще нарожают, а теперь не хотят иметь детей…
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12 час.

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