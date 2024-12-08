Премьер Сирии прокомментировал присутствие российских военных в стране

АЖ

Александр Жигилий

За такие провали в Кремле должны быть виновные- слишком много наших там полегло , защищая эту страну по приказу Кремля!!! За такие жертвы необходимо нести ответственность- как человеческую, так и юридическую, иначе народ перестанет доверять власти, которая все меряет деньгами, а человеческие жизни для такой Власти-это расходный материал? Но как говорит народная мудрость- такое отношение к погибшим -это предательство(оставить могилы бойцов на поругает врагам)! А предавший единожды.....