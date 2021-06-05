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Николас Лапровиттола не поможет «Реалу» в полуфинале АСВ из-за травмы

Разыгрывающий «Реала» Николас Лапровиттола не сможет принять участие в полуфинальной серии чемпионата Испании против «Валенсии» из-за мышечной травмы.

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