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Царьград

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Губернатор Миляев объявил беспилотную угрозу в Тульской области

Губернатор Миляев объявил беспилотную угрозу в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о беспилотной угрозе в регионе. Объявление сделано 31 августа в 17:22.

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