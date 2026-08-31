Губернатор Миляев объявил беспилотную угрозу в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о беспилотной угрозе в регионе. Объявление сделано 31 августа в 17:22.
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