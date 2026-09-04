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Татар-информ

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Начался проход по красной дорожке кинофестиваля «Алтын минбар»

Начался проход по красной дорожке кинофестиваля «Алтын минбар»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» Перед театром имени Галиасгара Камала начался традиционный проход по красной дорожке, предшествующий церемонии открытия казанского фестиваля кино «Алтын минбар».

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