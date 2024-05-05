Ликвидированный под Петербургом диверсант уехал из России из-за мобилизации

Он планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны.фото: nac.gov.ru--> Предполагаемый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Николай Сурнов, ликвидированный ФСБ 2 мая, уехал из РФ сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году, рассказали в его окружении.
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