Ликвидированный под Петербургом диверсант уехал из России из-за мобилизации

Он планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны.фото: nac.gov.ru--> Предполагаемый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Николай Сурнов, ликвидированный ФСБ 2 мая, уехал из РФ сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году, рассказали в его окружении.