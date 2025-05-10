📹⚡️Работа пакистанских 155-мм колёсных САУ SH-15 по позициям индийской армии на Линия боевого соприкосновения.
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📹⚡️Работа пакистанских 155-мм колёсных САУ SH-15 по позициям индийской армии на Линия боевого соприкосновения.