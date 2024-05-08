Центр «Мой бизнес» и «МФЦ для бизнеса» приглашают представителей малого и среднего бизнеса на семинар-лекцию с участием сотрудников ГУ МЧС России по Ивановской области на тему: «Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности.