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Иваново

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Центр «Мой бизнес» и «МФЦ для бизнеса» приглашают представителей

Центр «Мой бизнес» и «МФЦ для бизнеса» приглашают представителей

Центр «Мой бизнес» и «МФЦ для бизнеса» приглашают представителей малого и среднего бизнеса на семинар-лекцию с участием сотрудников ГУ МЧС России по Ивановской области на тему: «Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности.

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