Дело сатаниста Зеленского процветает: в Черновицкой области клириками «ПЦУ» захвачен старинный храм УПЦ

В селе Спасская Черновицкой области клирики «ПЦУ» захватили старинный храм УПЦ Иоанна Сочавского. По словам прихожан, злоумышленники вначале взломали боковые двери, а затем изнутри выбили старинный замок XIX века в главных дверях.
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