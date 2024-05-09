РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    А что за речка такая - Мойга, может Мойка? И тут гланое не орфография, главное люди, граждане наши не задумываясь пры...Перевозчик о води...
  • лина любимцева
    В СССР  водители автобусов работали в несколько смен. И полноценно могли отдохнуть перед следующей сменой. А сейчас в...Перевозчик о води...
  • лина любимцева
    Ужас какой....."Моментально стал...

Лукашенко заявил, что сейчас доллар и евро никому не нужны

Лукашенко заявил, что сейчас доллар и евро никому не нужны

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Многие государства, а не только Россия и Белоруссия, сейчас теряют интерес к использованию доллара и евро, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в беседе с журналистами в Минске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх