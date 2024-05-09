Лукашенко заявил, что сейчас доллар и евро никому не нужны

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Многие государства, а не только Россия и Белоруссия, сейчас теряют интерес к использованию доллара и евро, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в беседе с журналистами в Минске.
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