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Как разделить хосту и подготовить её к зиме

Как разделить хосту и подготовить её к зиме

Осень — идеальное время для пересадки растений. Алиса Карасёва покажет, как разделить плотно растущий куст быстро и без проблем! Наденьте перчатки и разделите листья хосты так, чтобы понимать, где будет проходить рез.

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