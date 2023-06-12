В Татарстане растет поток клиентов в санаторно-курортных организациях

В санаторно-курортных организациях Татарстана за январь — апрель 2023 года отдохнул 46 481 человек. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата.
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