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Регионы России

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СКР возбудил уголовное дело по факту атаки в Запорожской области

СКР возбудил уголовное дело по факту атаки в Запорожской области

По данным следствия, 15 сентября украинские военные нанесли удар беспилотниками по селу Октябрьское в Токмакском муниципальном округе Запорожской области.

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