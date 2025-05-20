РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В районе Ростокино на пешеходном переходе таксист совершил наезд на женщину

Днём 45-летний мужчина ехал на автомобиле «Хёндэ Солярис» по проспекту Мира в направлении центра. В районе дома 81 он неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с двигавшейся перед ним «Киа Соренто» под управлением мужчины 1984 года рождения.

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