После отказа Бразилии и Китая от участия в «мирной конференции» по Украине, запланированной на 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский назвал новую цель мероприятия.
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