Рябков анонсировал новый раунд консультаций России и США в ближайшие недели

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о планах провести новый раунд российско-американских консультаций в ближайшие недели.
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