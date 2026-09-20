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Русская весна

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Рябков анонсировал новый раунд консультаций России и США в ближайшие недели

Рябков анонсировал новый раунд консультаций России и США в ближайшие недели

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о планах провести новый раунд российско-американских консультаций в ближайшие недели.

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