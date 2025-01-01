«Хорошего настроения»: Ирина Салтыкова пожелала в Новом году заботиться о себе

Наличие хорошего настроения — залог успешного начала года, считает Ирина Салтыкова. По словам экс-солистка группы «Мираж», особое внимание нужно обращать именно на ментальное здоровье и позитивное мышление.
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