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Первая иммунотерапия глиобластомы удвоила время без прогрессирования

Первая иммунотерапия глиобластомы удвоила время без прогрессирования

Результаты клинического испытания фазы 1, опубликованные 9 июля 2026 года в The Journal of Clinical Oncology, показали: иммунотерапия на основе генетически модифицированных Т-клеток, введённая непосредственно в опухоль головного мозга, более чем вдвое увеличила медиану выживаемости без прогрессирования у пациентов с впервые диагностированной глиобластомой.

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