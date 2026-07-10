Первая иммунотерапия глиобластомы удвоила время без прогрессирования

Результаты клинического испытания фазы 1, опубликованные 9 июля 2026 года в The Journal of Clinical Oncology, показали: иммунотерапия на основе генетически модифицированных Т-клеток, введённая непосредственно в опухоль головного мозга, более чем вдвое увеличила медиану выживаемости без прогрессирования у пациентов с впервые диагностированной глиобластомой.