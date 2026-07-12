Названо самое распространенное нарушение ПДД

Проблема превышения скорости не ограничивается одними лишь загородными магистралями. Как показала статистика 2025 года, почти 60% ДТП, спровоцированных нарушением скоростного режима, случились непосредственно в населенных пунктах.
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