Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров - за просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы, рассказал РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.
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