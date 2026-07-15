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Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров

Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров - за просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы, рассказал РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

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