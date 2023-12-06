«Фиорентина» в Кубке Италии отыгралась с 0:2 в конце второго тайма и победила «Парму» по пенальти

В 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» во Флоренции чудом вырвала победу у «Пармы». «Парма», которая делит лидерство в Серии В с «Венецией» Дениса Черышева, в середине первого тайма забила два мяча за две минуты и удерживала это преимущество почти до конца основного времени.