«Фиорентина» в Кубке Италии отыгралась с 0:2 в конце второго тайма и победила «Парму» по пенальти

В 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» во Флоренции чудом вырвала победу у «Пармы». «Парма», которая делит лидерство в Серии В с «Венецией» Дениса Черышева, в середине первого тайма забила два мяча за две минуты и удерживала это преимущество почти до конца основного времени.
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