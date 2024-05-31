Кировские охотники могут поохотиться на диких кабанов с 1 июня по 28 февраля

С 1 июня этого года в Кировской области начинается новый сезон охоты на кабана. По данным Министерства охраны окружающей среды, разрешения на добычу этих животных в общедоступных охотничьих угодьях уже распределены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии