Солнечная угроза: ученые прогнозируют мощные магнитные бури 1 июня из-за крупнейшего выброса плазмы в 2025 году Ирина Валькова31 мая в российской научной среде прозвучало тревожное предупреждение: на Солнце зафиксирован крупнейший в текущем году выброс плазмы, который уже 1 июня достигнет Земли.