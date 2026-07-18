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Франция осталась без медалей ЧМ впервые с 2014 года. В 2018-м было золото, в 2022-м – серебро

Нынешний чемпионат мира стал для Франции самым неудачным из трех последних. Команда Дидье Дешама не смогла преодолеть полуфинальный этап, а в матче за третье место потерпела поражение от Англии со счетом 4:6.

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