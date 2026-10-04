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Газета.ру

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В правящей партии Республики Сербской заявили о победе ее кандидатов на выборах

В правящей партии Республики Сербской заявили о победе ее кандидатов на выборах

Лидер правящей в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил о победе ее кандидатов на выборах и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку.

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