Жительница Шахуньи отдала мошенникам 11 млн рублей

41-летняя жительница Шахуньи после серии звонков от лжесотрудников ФСБ и техподдержки сняла со счетов 9,99 млн рублей и передала их курьеру для «экспертизы», а затем отдала ещё 1,1 млн рублей, хранившихся дома.
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