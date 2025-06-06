Мария Захарова призвала «биться за правду, докапываться до истины»

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Опасность распространения дезинформации и сотрудничество в борьбе с ней на международном уровне обсудили на сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды: новые возможности для сотрудничеств», организованной Global Fact-сhecking Network (GFCN) в рамках Глобального цифрового форума.