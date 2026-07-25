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Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем работника торговли

Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем работника торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! От имени Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником! Торговля традиционно остаётся одной из экономически и социально значимых сфер для нашего региона: она связывает производителя и покупателя, создаёт рабочие места, формирует доходы бюджета и напрямую влияет на качество жизни людей.

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