Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем работника торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! От имени Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником! Торговля традиционно остаётся одной из экономически и социально значимых сфер для нашего региона: она связывает производителя и покупателя, создаёт рабочие места, формирует доходы бюджета и напрямую влияет на качество жизни людей.