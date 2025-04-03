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Царьград

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Тело русского учителя найдено под завалами после землетрясения в Мьянме

Тело русского учителя найдено под завалами после землетрясения в Мьянме

В Мьянме, в городе Мандалай, обнаружено тело русского учителя, погибшего в результате землетрясения. Вблизи него найден паспорт.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
В России надо было учить.
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19 час.
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