Мы так часто и так искренне жалуемся на усталость. Мы приходим домой, сбрасываем обувь, падаем на диван и тяжело выдыхаем, чувствуя, как гудят ноги и раскалывается голова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым