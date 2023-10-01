«Переговоры начнутся в ближайшее время». Формула 1 может вернуться в Индию

«Переговоры начнутся в ближайшее время». Формула 1 может вернуться в ИндиюGetty Images / Red Bull Content PoolИндийская трасса Buddh International Circuit может вернуться в календарь Формулы 1, сообщило издание Business Today со ссылкой на собственных инсайдеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии