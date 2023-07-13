«Танковая мясорубка» — 80 лет назад произошло грандиозное сражение под Прохоровкой

12 июля 1943 года стало одной из самых знаковых, знаменитых дат Великой Отечественной. В этот день 80 лет назад в ходе битвы на Курской дуге происходили ожесточенные встречные танковые бои, которые чаще всего называют сражением под Прохоровкой.