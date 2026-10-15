‼️🇷🇺🇺🇸 США хотят смягчить санкции против теневого флота России, чтобы дополнительно снизить цены на нефть, – Reuters ▪️Белый дом может уже в ближайшее время разрешить использовать ранее подсанкционные танкеры России, Ирана и Венесуэлы для перевозки нефти, не подпадающей под ограничения США, передаёт Reuters ▪️Цель – увеличить поставки нефти и нефтепродуктов из Персидского залива и снизить стоимость перевозок, из-за которой падает спрос на американскую нефть.