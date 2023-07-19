Морская блокада Украины это законный и справедливый ответ за очередной террористический акт на Крымском мосту
Россия может, и я считаю должна, объявить полную морскую блокаду Украины, как это делает Израиль в Секторе Газа.
Комментарии
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Оружие к ним поступает не через Одессу, а по ж/д. В Одессе разнесли средства морских диверсий. А пути накачки нацистов вооружением пока целы. Причины того почему щадим пока неведомы. Значит, где-то жупел торчит. Вот выдернем, тогда все и прояснится.
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