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ВС РФ ударили по стратегически важному оборонному заводу Украины под Сумами

ВС РФ ударили по стратегически важному оборонному заводу Украины под Сумами

Российские военные нанесли удар по стратегически важному украинскому оборонному заводу в Сумской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А раньше нельзя было это сделать?
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17 час.

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