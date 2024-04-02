В Госдуме намерены ужесточить закон о нежелательных организациях

Депутаты уже готовят поправки. Депутат Государственной думы и глава комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») в своем Telegram-канале заявил, что ряд парламентариев готовит целый пакет поправок к Административному и Уголовному кодексам в связи с ужесточением закона о «нежелательных организациях».