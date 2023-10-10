Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский боится лишиться поддержки из-за событий в Израиле

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что глава Украины Владимир Зеленский "боится и нервничает", так как его страна может лишиться военной поддержки стран Запада из-за конфликта между ХАМАС и Израилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии