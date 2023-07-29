Второй тур РПЛ подкрался совсем незаметно 😍 5 команд – без поражений в двух матчах. «Крылья Советов» — «Динамо» - С самарцами никогда не бывает скучно – сначала они в Грозном отбирают у «Ахмата» 3 очка и пропускают единственный мяч с пенальти на последних минутах компенсированного времени.
Первое дерби в сезоне, «Ростов» без новичков против «Зенита». Заглядываем во 2-й тур РПЛ
Комментарии
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Лена Мисько
Кассьерра говорит, что у них было владение и они больше заслуживали победы 😁
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2 час.
Лена Мисько
Похоже, что надолго выбыл Чистяков. Если это спинная грыжа. Здоровья ему.
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2 час.
Лена Мисько
На самом деле Алаев плотно был вовлечен в эту историю последние пару недель и достаточно много времени и сил потратил на помощь «Ростову» в столь сложной ситуации. Хорошо, что всё хорошо закончилось. https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1923567_Alajev_pomogal_vse_vrema_Karpin_poblagodaril_glavu_RPL_za_razreshenije_situacii_Rostova_s_zapretom_na_registraciju_novichkov
«Алаев помогал все время». Карпин поблагодарил главу РПЛ за разрешение ситуации «Ростова» с запретом на регистрацию новичков
matchtv
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1 час.
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