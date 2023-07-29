Первое дерби в сезоне, «Ростов» без новичков против «Зенита». Заглядываем во 2-й тур РПЛ

Второй тур РПЛ подкрался совсем незаметно 😍 5 команд – без поражений в двух матчах. «Крылья Советов» — «Динамо» - С самарцами никогда не бывает скучно – сначала они в Грозном отбирают у «Ахмата» 3 очка и пропускают единственный мяч с пенальти на последних минутах компенсированного времени.