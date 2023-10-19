Дефицит: останутся ли россияне без импортных антибиотиков

В пресс-службе Росздравнадзора рассказали, к чему готовиться. 123RF/legion-media.ruРанее СМИ сообщили о том, что в аптеках обнаружилась острая нехватка импортных антибиотиков, что вызвало панику среди россиян.
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