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Царьград

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В Екатеринбурге массово задержали поезда

В Екатеринбурге массово задержали поезда

Пассажиры застряли на вокзале уральской столицы из-за того, что 6 составов выбились и графика.В Екатеринбурге утро 23 июля для пассажиров вокзала было омрачено массовой задержкой поездов.

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