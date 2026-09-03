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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калифа Диоп подписал с «Кливлендом» четырехлетний контракт на 9,26 млн

Центровой Калифа Диоп получил место в ростере « Кливленда ». Сенегальский бигмен, выбранный на драфте в 2022 году, приехал из «Басконии».

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