Участвовавшего в операции в Судже калужского священника наградил патриарх

Священник Алексей Скрипкин из села Овсорок Жиздринского района Калужской области, который принимал участие в операции «Поток» в Курской области, получил из рук патриарха РПЦ (МП) Кирилла церковный орден святого Димитрия Донского I степениСвященник Алексей Скрипкин из села Овсорок Жиздринского района Калужской области, который принимал участие в операции "Поток" в Курской области, получил из рук патриарха РПЦ (МП) Кирилла церковный орден святого Димитрия Донского I степени.