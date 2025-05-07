Участвовавшего в операции в Судже калужского священника наградил патриарх

Священник Алексей Скрипкин из села Овсорок Жиздринского района Калужской области, который принимал участие в операции «Поток» в Курской области, получил из рук патриарха РПЦ (МП) Кирилла церковный орден святого Димитрия Донского I степениСвященник Алексей Скрипкин из села Овсорок Жиздринского района Калужской области, который принимал участие в операции "Поток" в Курской области, получил из рук патриарха РПЦ (МП) Кирилла церковный орден святого Димитрия Донского I степени.
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