Крымские священники более 150 раз доставляли гумпомощь в зону СВО

Крымские священники Русской Православной Церкви более полутора сотен раз доставили гуманитарные грузы в зону СВО Об этом в эфире телеканала«Миллет» сообщил руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.