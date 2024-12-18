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Крымская газета

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Крымские священники более 150 раз доставляли гумпомощь в зону СВО

Крымские священники более 150 раз доставляли гумпомощь в зону СВО

Крымские священники Русской Православной Церкви более полутора сотен раз доставили гуманитарные грузы в зону СВО Об этом в эфире телеканала«Миллет» сообщил руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.

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