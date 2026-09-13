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Кузнецов забил 2-й гол за «Сибирь». У форварда 3 (2+1) очка в 4 играх сезона

Форвард Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу за « Сибирь ». Он отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против « Автомобилиста » (2:4, третий период).

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