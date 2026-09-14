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В Горном Алтае в 2026 году появятся десять новых спортивных площадок

В Горном Алтае в 2026 году появятся десять новых спортивных площадок

Региональные власти намерены продолжить работу по увеличению доступности спортивной инфраструктуры В Республике Алтай в 2026 году планируют открыть десять спортивных площадок и площадок ГТО, а также несколько крупных спортивных объектов.

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